Американская марка на российском рынке изменила ценники двух комплектаций своего седана Cadillac CT6.
Cadillac в России переписал цены на седан Cadillac CT6
14.11.2018 17:55
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Это выяснили специалисты сайта «ЦенаАвто», которые в ходе мониторинга цен выяснили, что седан в одной комплектации подешевел, а в другой наоборот подорожал.
Так, Cadillac CT6 в версии Luxury предлагается по цене 4 190 000 рублей, что на 40 тысяч рублей больше.
В комплектации Platinum цена снизилась на десять тысяч рублей и теперь составляет 5 390 000 рублей.
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