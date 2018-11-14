Cadillac в России переписал цены на седан Cadillac CT6

Американская марка на российском рынке изменила ценники двух комплектаций своего седана Cadillac CT6.

Это выяснили специалисты сайта «ЦенаАвто», которые в ходе мониторинга цен выяснили, что седан в одной комплектации подешевел, а в другой наоборот подорожал.

Так, Cadillac CT6 в версии Luxury предлагается по цене 4 190 000 рублей, что на 40 тысяч рублей больше.

В комплектации Platinum цена снизилась на десять тысяч рублей и теперь составляет 5 390 000 рублей.