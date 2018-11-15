Представлены первые в мире напечатанные на 3D-принтере колеса

Компании HRE Wheels и GE Additive совместно создали первые в мире напечатанные на 3D-принтере колесные диски. Спицы колеса были созданы из титана, а обод из карбона.

Производитель дисков HRE Wheels совместно с производителем оборудования для 3D печати разработали диски размерностью 20 и 21-дюйм.

Новый продукт получил название HRE3D+. Диски состоят из нескольких секций, которые крепят к карбоновому ободу болтами.

3D-печать колёсных дисков можно производить и с другими материалами, причем отход от печати минимальный — всего 5%. А вот при производстве алюминиевого колеса во время фрезеровки отход достигает 80%.