В Сети раскрыли подробности о новом поколении кроссовера Renault Captur

Несколько дней назад инсайдеры сообщили, что в компании Renault работают над вторым поколение автомобиля Captur.

Между тем в Сети появились шпионские фото и некоторые подробности о новинке. Второе по счету поколение, как стало известно, будет построено на платформе CMF-B, за счет которой у автомобиля появятся гибридные модификации.

Дизайн кроссовера новой генерации не претерпит кардинальных изменений, но изменения все же будут. К тому же у модели будет увеличена длина до 4 200 мм, а это позволит увеличить объём багажника и пространство для ног задних пассажиров.

Что касается интерьера, то там появится цифровая панель приборов, а также сенсорный экран обновленной мультимедийной системы.

В линейке двигателей обязательно появится новый турбированный 1,3-литровый двигатель, его отдача составит 130 или 160 л.с..

На смену 0,9-литровому агрегату придет 100-сильный трехцилиндровый мотор. Среди дизельных агрегатом будет полуторалитровый двигатель мощностью 85 или 115 лошадиных сил.

Будет у кроссовера и две гибридные установки, информации о которых сейчас нет. Официальная презентация нового Renault Captur состоится осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте, а на рынок он выйдет уже в начале 2020 года.