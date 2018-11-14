Об изменений цен на две китайские модели сообщают эксперты сайта «ЦенаАвто», которые ведут мониторинг цен на новые авто в России.

Так, стало известно, что Chery в России подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5, которые прибавили в цене от 10 до 25 тысяч рублей.

Теперь модель Tiggo 3 в базе обойдется покупателям в 859 900 рублей, а максимальная комплектация в 969 900 рублей.

Автомобиль Tiggo 5 получил в ноябре начальную стоимость 1 119 900 рублей. В топовой версии модель подорожала до 1 249 900 рублей.