Компания Volvo рассказала о новинках для России в 2019 году

Шведский автопроизводитель анонсировал для российского рынка новинки, которые приедут к дилерам в следующем году.

В 2019 году россиянам обещают привезти две новинки марки Volvo, среди которых будет новый V60 Cross Country и S60.

Первый приедет на рынок РФ в июне 2019 года, а продажи кроссовера запланированы на конец лета.

О новинках для России сообщили представители компании журналистам «Российской Газеты».

Подробности о российских версиях автомобилей, а также о ценах сейчас не раскрывают. Напомним, что кросс-универсал V60 Cross Country был представлен в сентябре этого года. Что касается нового S60, то его презентовали в начале лета.