Составлен ТОП-10 городов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом

Российские аналитики подготовили рейтинг городов Российской Федерации, в которых самый большой показатель продаж машин с пробегом за период с января по сентябрь 2018 года.

В этот рейтинг специалисты «Автостат» не стали включать Москву и Северную столицу, так как они являются самыми крупными.

Согласно данным аналитиков в этих городах продажи подержанных машин составили за девять месяцев 212,4 и 141,1 тыс. авто. Среди других регионов РФ лидерство оказалось за Новосибирском, где за отчетный период на вторичном рынке реализовали 51,2 тыс. автомобилей, что на 1% меньше.

На втором месте располагается Екатеринбург, где жители приобрели 36,4 тыс. подержанных авто, а это на 4% больше, чем за 9 месяцев 2017 года.

В тройке лидеров располагается Краснодар с результатом 34,6 тыс. авто с пробегом и ростом в 5%.

Четвертое и пятое место в составленном ТОП-10 городов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом оказалось за Омском (34,2 тыс. ед.; +2%) и Красноярском (32,6 тыс. ед.; +4%). Еще в ТОП-10 вошли следующие города:

Нижний Новгород (29,6 тыс. ед.; -2%),

Казань (28,6 тыс. ед.; 0%),

Челябинск (28,3 тыс. ед.; 0%),

Самара (27,8 тыс. ед.; -1%),

Уфа (27,5 тыс. ед.; -1%).