Обновленный седан Hyundai Elantra появится в России в 2019 году

Более подробно о модели портал «ТвоёАвто» сообщал, а между тем российским СМИ стало известно, что обновленный автомобиль приедет на российский рынок.

По предварительной информации, модель 2019 модельного года приедет в Россию в начале будущего года. Подробности российской версии седана станут известны ближе к началу продаж.

Тогда же назовут цены и комплектации на новинку. Между тем недавно в Сети опубликовали фотографии «заряженной» Elantra.