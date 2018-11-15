Презентация обновленный версии седана проходила этим летом на территории США.
Обновленный седан Hyundai Elantra появится в России в 2019 году
15.11.2018 04:38
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Более подробно о модели портал «ТвоёАвто» сообщал, а между тем российским СМИ стало известно, что обновленный автомобиль приедет на российский рынок.
По предварительной информации, модель 2019 модельного года приедет в Россию в начале будущего года. Подробности российской версии седана станут известны ближе к началу продаж.
Тогда же назовут цены и комплектации на новинку. Между тем недавно в Сети опубликовали фотографии «заряженной» Elantra.
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