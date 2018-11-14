Land Rover анонсировала премьеру нового кроссовера Range Rover Evoque

Официальная презентация автомобиля будет проходить в рамках специально организованного мероприятия, который пройдет в Лондоне 22 ноября.

Дизайн нового Range Rover Evoque решили показать с помощью особых скульптур и проволоки. Модель будет оформлена в стилистике Velar.

На рынке кроссовер новой генерации предложат в двух модификациях – пятидверный кузов и кабриолет, тогда как от трехдверного варианта принято решение отказаться.

За основу автомобиля возьмут платформу D8. Во всех комплектациях Range Rover Evoque будет переднеприводным, а за дополнительную плату можно заказать полный привод.

Помимо стандартных двигателей производитель предложит и гибридную силовую установку, в составе которой будет 1,5-литровый двигатель.