14 ноября автопроизводитель Land Rover официально анонсировал дебют нового Range Rover Evoque. Анонс сопровождался первыми изображениями.
Land Rover анонсировала премьеру нового кроссовера Range Rover Evoque
14.11.2018 17:29
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Официальная презентация автомобиля будет проходить в рамках специально организованного мероприятия, который пройдет в Лондоне 22 ноября.
Дизайн нового Range Rover Evoque решили показать с помощью особых скульптур и проволоки. Модель будет оформлена в стилистике Velar.
На рынке кроссовер новой генерации предложат в двух модификациях – пятидверный кузов и кабриолет, тогда как от трехдверного варианта принято решение отказаться.
За основу автомобиля возьмут платформу D8. Во всех комплектациях Range Rover Evoque будет переднеприводным, а за дополнительную плату можно заказать полный привод.
Помимо стандартных двигателей производитель предложит и гибридную силовую установку, в составе которой будет 1,5-литровый двигатель.
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