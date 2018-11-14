Chevrolet 16 ноября в Гуанчжоу представит новый седан Monza

Новый седан выйдет на китайский рынок, а его премьерный показ СП SAIC-GM проведет 16 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, о чем сообщили представители компании.

В модельной линейке автомобиль расположится между автомобилями Cruze и Cavalier.

У новинки будет много чего общего с моделью Buick Excelle GT, начиная от некоторых дизайнерских решений и заканчивая моторной гаммой.

Среди силовых агрегатов для нового Monza будет доступен 1,0 и 1,3-литровые моторы с отдачей 125 и 163 л.с.

Что касается трансмиссий то тут достоверной информации нет, но предполагается, что это будет шестискоростная механика и робот.