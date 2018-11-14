Российским водителям выдадут новые документы на автомобили

Документ, в котором говорится о документах нового поколения на автомобили, уже есть у МВД.

Уже в ближайшее время российские водители смогут получать пластиковый СТС нового поколения, который будет иметь меньшие размеры и закругленные концы, о чем сообщает «Коммерсантъ».

Помимо изменений внешнего вида свидетельства, изменится и расположение данных.

В частности, мощность ТС, его VIN-номер и цвет кузова будут указывать на оборотной стороне СТС.

Несмотря на это документ на бумажной основе по-прежнему останется.