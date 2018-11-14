Документ, в котором говорится о документах нового поколения на автомобили, уже есть у МВД.
Российским водителям выдадут новые документы на автомобили
14.11.2018 14:03
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Уже в ближайшее время российские водители смогут получать пластиковый СТС нового поколения, который будет иметь меньшие размеры и закругленные концы, о чем сообщает «Коммерсантъ».
Помимо изменений внешнего вида свидетельства, изменится и расположение данных.
В частности, мощность ТС, его VIN-номер и цвет кузова будут указывать на оборотной стороне СТС.
Несмотря на это документ на бумажной основе по-прежнему останется.
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