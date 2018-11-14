Aston Martin выпустил первый видеоролик с новым кроссовером DBX

Сегодня автопроизводитель Aston Martin решил подогреть интерес поклонников и опубликовал видеоролик с новым серийным кроссовером.

Также в Сети появились и фотографии новинки, которая является серийным продолжение прототипа, который был представлен в 2015 году на мотор-шоу в Женеве.

Новый кроссовер носит название Aston Martin DBX и он становится первым для компании автомобилем из данного сегмента. Ранее были предположения, что кроссовер получит название Varekai.

На фото и видео новинку демонстрируют в камуфляже, а полноценный дебют автомобиля состоится в первом квартале следующего года.

До сих пор неизвестно, на какой платформе создадут модель, так как использование шасси от Mercedes-Benz производитель не подтвердил.

При этом сообщается, что в начальных комплектациях для Aston Martin DBX будет предлагаться 4,0-литровый восьмицилиндровый двигатель мощностью 600 л.с., а топовая модификация будет оснащена 750-сильным 5,2-литровым мотором V12.



