Аавторынок России в октябре сохранил четвертое место в Европе

Аналитики опубликовали обновленный рейтинг автомобильных рынков Европы, который был составлен на основании продаж новых машин в странах по итогам октября.

Как сообщают аналитики из «Автостат», авторынок России в октябре остался на четвертом месте в Европе с предварительным показателем 149 тыс. реализованных легковых авто без учета продаж легких коммерческих автомобилей.

Как отмечают специалисты, в целом в Европе наблюдается снижение продаж, а лидерство тут удерживает Германия.

В этой стране в прошлом месяце было реализовано 252 682 автомобиля, а это результат оказался хуже на 7,4% в сравнении с октябрём 2017 года.

Вторая строчка оказалась за Францией. На этом рынке объёмы продаж легковушек составили 173 802 автомобиля, что на 1,5% меньше.

В тройке лидеров располагается Великобритания с результатом 153 599 проданных авто, что на 2,9% меньше. Пятая строчка оказалась за Италией. Продажи машин в этой стране составили 146 655 ед, а это хуже на 6,6%.