В Сети появились первые изображения внедорожника Ford Bronco

О том, что в американской компании готовят новый внедорожник ранее сообщалось, а независимые дизайнеры уже даже показывали предположительную внешность новинки.

Сегодня в Сети оказались фотографии модели, которые были созданы во время дилерской конференции Ford, которая проходила в Лас-Вегасе.

По одной из версий журналистов, это новый Ford Bronco, а по другой это кроссовер с условным названием Baby Bronco, созданный на платформе Focus Active.

В любом случае у этого кроссовера дизайн выполнен в ретро стиле. Кроме этого дилерам продемонстрировали еще и модель Explorer в заднеприводной версии, обновленный вариант Escape, новый электромобиль, а также автомобиль Mustang Shelby GT 500.

Ранее сообщалось, что новый Ford Bronco может быть представлен в январе на автосалоне в Детройте, а на рынок он выйдет в 2020 году.

В основе Bronco будет лежать платформа от нового Ranger, который был представлен в начале года на автосалоне в Детройте.

По некоторым данным, серийная версия возрожденного внедорожника будет комплектоваться 7-ступенчатой «механикой» и она будет доступна с 2,7-литровым мотором EcoBoost V6. Такой агрегат выдает 325 л.с.