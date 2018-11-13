Форсунки представляют собой важнейшие функциональные детали систем подачи горючего в камеру сгорания дизельного двигателя. Эти устройства непрерывно подвергаются значительным нагрузкам, а потому со временем утрачивают часть своих технических свойств, что влечет за собой необходимость их ремонта.

Технология ремонтных работ

Исходя из особенностей выявленных неисправностей, ремонт форсунок может выполняться разными способами. В общем виде технология ремонта предусматривает осуществление следующей последовательности действий:

Проверка функционирования двигателя на общем стенде диагностики автомашины.

В случае подтверждения того, что проблема обусловлена неполадками в системе подачи топлива дизельного двигателя, автомашина подключается к стенду диагностики для топливных систем.

При выявлении несильного засорения форсунок топливную систему промывают жидкими химикатами прямо на автомашине.

При выявлении серьезных неисправностей форсунок выполняется их полный демонтаж.

После очистки форсунок их полностью разбирают и выявляют всевозможные механические повреждения и дефекты, приведшие к отказу.

Полная очистка форсунок от несмываемых налетов и нагаров производится после их помещения в специальную ванну с использованием ультразвука.

Перед сборкой все поврежденные детали и узлы инжектора заменяются.

После выполнения ремонта форсунки собирают, обязательно при этом укомплектовывая новыми уплотнителями.

Перед монтажом форсунок на двигатель выполняется проверка их работоспособности с использованием испытательных стендов.

Отремонтированные форсунки монтируют на двигатель.

Как оценить качество ремонта форсунок

Определить высокое качество ремонта форсунок можно при помощи следующих критериев:

При подаче горючего в форсунке формируется нормальное давление.

Дизельное топливо не вытекает из распылителя при закрытом насосе.

Форма факела распыления является правильной.

Снижение давления после завершения основного впрыска происходит плавно.

Если ремонт форсунок не привел к достижению желаемых результатов, то приходится выполнять их замену. При этом желательно устанавливать новую форсунку той же самой марки, которую использовал завод-производитель. Необходимо учитывать, что ремонтировать форсунки самостоятельно можно только в исключительных случаях, так как без высокоточного диагностического стендового оборудования эффективное решение этой задачи невозможно.