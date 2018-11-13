Ремонт форсунок
Форсунки представляют собой важнейшие функциональные детали систем подачи горючего в камеру сгорания дизельного двигателя. Эти устройства непрерывно подвергаются значительным нагрузкам, а потому со временем утрачивают часть своих технических свойств, что влечет за собой необходимость их ремонта.
Технология ремонтных работ
Исходя из особенностей выявленных неисправностей, ремонт форсунок может выполняться разными способами. В общем виде технология ремонта предусматривает осуществление следующей последовательности действий:
- Проверка функционирования двигателя на общем стенде диагностики автомашины.
- В случае подтверждения того, что проблема обусловлена неполадками в системе подачи топлива дизельного двигателя, автомашина подключается к стенду диагностики для топливных систем.
- При выявлении несильного засорения форсунок топливную систему промывают жидкими химикатами прямо на автомашине.
- При выявлении серьезных неисправностей форсунок выполняется их полный демонтаж.
- После очистки форсунок их полностью разбирают и выявляют всевозможные механические повреждения и дефекты, приведшие к отказу.
- Полная очистка форсунок от несмываемых налетов и нагаров производится после их помещения в специальную ванну с использованием ультразвука.
- Перед сборкой все поврежденные детали и узлы инжектора заменяются.
- После выполнения ремонта форсунки собирают, обязательно при этом укомплектовывая новыми уплотнителями.
- Перед монтажом форсунок на двигатель выполняется проверка их работоспособности с использованием испытательных стендов.
- Отремонтированные форсунки монтируют на двигатель.
Как оценить качество ремонта форсунок
Определить высокое качество ремонта форсунок можно при помощи следующих критериев:
- При подаче горючего в форсунке формируется нормальное давление.
- Дизельное топливо не вытекает из распылителя при закрытом насосе.
- Форма факела распыления является правильной.
- Снижение давления после завершения основного впрыска происходит плавно.
Если ремонт форсунок не привел к достижению желаемых результатов, то приходится выполнять их замену. При этом желательно устанавливать новую форсунку той же самой марки, которую использовал завод-производитель. Необходимо учитывать, что ремонтировать форсунки самостоятельно можно только в исключительных случаях, так как без высокоточного диагностического стендового оборудования эффективное решение этой задачи невозможно.