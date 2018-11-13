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Ремонт форсунок

Авто советы
13.11.2018 18:08
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Форсунки представляют собой важнейшие функциональные детали систем подачи горючего в камеру сгорания дизельного двигателя. Эти устройства непрерывно подвергаются значительным нагрузкам, а потому со временем утрачивают часть своих технических свойств, что влечет за собой необходимость их ремонта.

Технология ремонтных работ

Исходя из особенностей выявленных неисправностей, ремонт форсунок может выполняться разными способами. В общем виде технология ремонта предусматривает осуществление следующей последовательности действий:

  • Проверка функционирования двигателя на общем стенде диагностики автомашины.
  • В случае подтверждения того, что проблема обусловлена неполадками в системе подачи топлива дизельного двигателя, автомашина подключается к стенду диагностики для топливных систем.
  • При выявлении несильного засорения форсунок топливную систему промывают жидкими химикатами прямо на автомашине.
  • При выявлении серьезных неисправностей форсунок выполняется их полный демонтаж.
  • После очистки форсунок их полностью разбирают и выявляют всевозможные механические повреждения и дефекты, приведшие к отказу.
  • Полная очистка форсунок от несмываемых налетов и нагаров производится после их помещения в специальную ванну с использованием ультразвука.
  • Перед сборкой все поврежденные детали и узлы инжектора заменяются.
  • После выполнения ремонта форсунки собирают, обязательно при этом укомплектовывая новыми уплотнителями.
  • Перед монтажом форсунок на двигатель выполняется проверка их работоспособности с использованием испытательных стендов.
  • Отремонтированные форсунки монтируют на двигатель.

Как оценить качество ремонта форсунок

Определить высокое качество ремонта форсунок можно при помощи следующих критериев:

  • При подаче горючего в форсунке формируется нормальное давление.
  • Дизельное топливо не вытекает из распылителя при закрытом насосе.
  • Форма факела распыления является правильной.
  • Снижение давления после завершения основного впрыска происходит плавно.

Если ремонт форсунок не привел к достижению желаемых результатов, то приходится выполнять их замену. При этом желательно устанавливать новую форсунку той же самой марки, которую использовал завод-производитель. Необходимо учитывать, что ремонтировать форсунки самостоятельно можно только в исключительных случаях, так как без высокоточного диагностического стендового оборудования эффективное решение этой задачи невозможно.

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