Сразу после приобретения автомобиля новоиспеченному владельцу необходимо оформить автогражданку. Помимо обязательного полиса рекомендуется обратить внимание на необязательный договор, который обеспечит более высокий уровень защиты транспорта. Выбирая КАСКО на Ford, можно заключить соглашение, воспользовавшись услугами дилера или самостоятельно обратиться в стаховую компанию.

Преимущества сотрудничества с дилером

Планируя приобретение КАСКО на Форд, можно воспользоваться услугами дилера, который составит договор на месте, или самостоятельно отправиться в офис страховщика. Останавливаясь на первом варианте, появляется возможность незамедлительно решить все вопросы. Кроме того, автомобилист получает следующие преимущества:

Уже выезжая из автосалона, водитель находится под страховой защитой. Любые повреждения будут оплачены СК. Раз в год возможность бесплатно вызвать эвакуатор для перемещения автомобиля после аварии, заменить стекло, фару без справки из ГИБДД. Возможность урегулировать все вопросы, касающиеся выплаты компенсации у дилера, без личного обращения к страховщику.

Среди минусов взаимодействия с дилером, стоит отметить ограниченный выбор страховых компаний, отсутствие возможности изучить информацию об актуальных предложениях, уточнить рейтинг страховщика, почитать отзывы.

Плюсы личного посещения страховщика

Иногда автомобилисту выгоднее обратиться к той компании, которой нет в перечне рекомендуемых дилером. Тогда стоит остановиться на самостоятельном оформлении автостраховки, тем более, что теперь нет необходимости отправляться в офис организации лично. Посетив официальный сайт, например, https://www.ingos.ru/, легко быстро оценить программы, предлагаемые разными организациями, подобрать оптимальный вариант. Выбирая самостоятельное оформление полиса, автовладелец получает:

Перед заключением соглашения можно ознакомиться с деятельностью компании, посетить форумы. Воспользовавшись онлайн калькулятором легко сравнить стоимость автострахования от разных компаний. Можно заказать бумажный документ на дом или получить его электронную версию. При продлении КАСКО, перехода к другому страховщику или использовании франшизы возможна приличная скидка.

К минусу самостоятельного выбора страховой компании можно отнести задержку в заключении договора.