В Американском ведомстве по воздушным ресурсам были замечены показатели пробега гибридного кроссовера Subaru Crosstrek.
Раскрыт запас хода на батарее паркетника Subaru Crosstrek Hybrid
13.11.2018 20:17
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Указано, что на одном заряде «паркетник» сможет проехать от 35 до 44 км. Такие показатели выдает и Toyota Prius Prime.
По результатам замеров EPA гибрид Prius Prime на полностью заряженном блоке аккумуляторов проедет 40 км.
Тут стоит отметить, что в Subaru Crosstrek Hybrid будет установлена силовая установка от Prius Prime. Только специалисты Subaru будут ее настраивать самостоятельно под шасси нового Crosstrek.
Презентация гибридной модели «Субару» пройдет до конца года, а вот продажи модели начнутся только в 2019 году.
Предположительно сборка гибридных Subaru будет налажена в Японии, а их основным рынком сбыта станет США и в первую очередь они поступят в те штаты, где есть программа развития «зеленого» транспорта.
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