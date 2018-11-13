Раскрыт запас хода на батарее паркетника Subaru Crosstrek Hybrid

В Американском ведомстве по воздушным ресурсам были замечены показатели пробега гибридного кроссовера Subaru Crosstrek.

Указано, что на одном заряде «паркетник» сможет проехать от 35 до 44 км. Такие показатели выдает и Toyota Prius Prime.

По результатам замеров EPA гибрид Prius Prime на полностью заряженном блоке аккумуляторов проедет 40 км.

Тут стоит отметить, что в Subaru Crosstrek Hybrid будет установлена силовая установка от Prius Prime. Только специалисты Subaru будут ее настраивать самостоятельно под шасси нового Crosstrek.



Презентация гибридной модели «Субару» пройдет до конца года, а вот продажи модели начнутся только в 2019 году.

Предположительно сборка гибридных Subaru будет налажена в Японии, а их основным рынком сбыта станет США и в первую очередь они поступят в те штаты, где есть программа развития «зеленого» транспорта.