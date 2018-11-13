Ford Sollers начал поставлять запчасти для модели Ford Focus в Европу

Ford Sollers начал поставки комплектующих для Ford Focus в Европу и это стало возможно благодаря высокому качеству запчастей, которые производятся в РФ.

Как сообщает пресс-служба компании, на предприятия в Европу поставляется 21 наименование комплектующих, среди которых есть и кузовные панели.

На экспорт еще будут направлены пластиковые комплектующие для бамперов, обивка потолка, внутренние панели дверей и передние крылья, причем кузовные панели поставляются уже грунтованные.

Напомним, Ford Sollers в России семейство Ford Focus производит с 2002 года и сейчас на российском предприятии выпускают Focus в трех типах кузовов.