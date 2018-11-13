Ford Sollers начал поставки комплектующих для Ford Focus в Европу и это стало возможно благодаря высокому качеству запчастей, которые производятся в РФ.
Ford Sollers начал поставлять запчасти для модели Ford Focus в Европу
13.11.2018 17:16
32 0
Как сообщает пресс-служба компании, на предприятия в Европу поставляется 21 наименование комплектующих, среди которых есть и кузовные панели.
На экспорт еще будут направлены пластиковые комплектующие для бамперов, обивка потолка, внутренние панели дверей и передние крылья, причем кузовные панели поставляются уже грунтованные.
Напомним, Ford Sollers в России семейство Ford Focus производит с 2002 года и сейчас на российском предприятии выпускают Focus в трех типах кузовов.
Завод Ford Sollers во Всеволожске выпустил 750 тыс. автомобилей
Комментарииcomments powered by HyperComments