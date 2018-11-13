Mercedes-Benz вывела на тесты обновленный седан E-Class

Mercedes-Benz приступила к испытаниям обновлённого седана E-Class и этот автомобиль был замечен на дорогах общего назначения недалеко от центрального офиса компании.

Седан получит измененный «передок» и корму, на что указывает расположение камуфляжной пленки.

Судя по фотографиям, попавшим в распоряжение портала Motor1, в седане будут новые задние фонари, а сейчас на прототипе установлены неоригинальные световые приборы.

В передней части премиальной «четырехдверки» скорее всего изменят не только оптику, но также бампер и радиаторную решетку. Не исключено, что для E-класса еще подготовят новое оборудование и обновят моторную гамму.

О сроках презентации популярной «четырехдверки» от Mercedes-Benz пока не сообщается. Предположительно в конце следующего года компания покажет сразу все обновленное семейство E-класса.