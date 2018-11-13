В Сети появились свежие фотографии нового кроссовера от Landwind

Китайская марка, известная тем что копирует популярные модели зарубежных производителей, вывела на тесты новый кроссовер.

Модель по документам проходит под индексом E315. Ее уже оформили в патентном ведомстве КНР, а теперь ее начали тестировать на дорогах общего назначения.

Машина скрыта под камуфляжной пленкой, поэтому понять какая у нее внешность пока сложно, при этом оптика в прототипе напоминает новый Hyundai Santa Fe.

Характеристики кроссовера от Landwind пока держатся в секрете, но ожидается что «паркетник» получит 1,5-литровый 150-сильный турбомотор и 1,6-литровый «атмосферный» двигатель мощностью 125 л.с.