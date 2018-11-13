Китайская марка, известная тем что копирует популярные модели зарубежных производителей, вывела на тесты новый кроссовер.
В Сети появились свежие фотографии нового кроссовера от Landwind
13.11.2018 20:24
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Модель по документам проходит под индексом E315. Ее уже оформили в патентном ведомстве КНР, а теперь ее начали тестировать на дорогах общего назначения.
Машина скрыта под камуфляжной пленкой, поэтому понять какая у нее внешность пока сложно, при этом оптика в прототипе напоминает новый Hyundai Santa Fe.
Характеристики кроссовера от Landwind пока держатся в секрете, но ожидается что «паркетник» получит 1,5-литровый 150-сильный турбомотор и 1,6-литровый «атмосферный» двигатель мощностью 125 л.с.
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