Специалисты компании Skoda отреставрировали 110-летний спорткар

Компании Skoda уже 122 года, но ранее она была вовсе не производителем автомобилей.

В начале своей истории Skoda носила имя Laurin & Klement и первые несколько лет она производила велосипеды. Позже компания стала выпускать мотоциклы и только в 1905 году вышел первый автомобиль.

В 1908 году появилась 12-сильная модель BSC Model, которая в то время считалась «заряженной», так как ее мотор был на 2 л.с. мощнее, чем у других автомобилей BS-серии.

За все время было выпущено 12 единиц BSC Model, но до нашего времени «дожила» только одна модель, которую восстановили и выставили на показ в музее Skoda в Млада-Болеславе.

Стоит отметить, что 1908 году в этом здании и произвели эту модель.