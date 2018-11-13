Кроссовер Jetour X70S получил принципиально новый интерьер

Компания Chery опубликовала изображения нового кроссовера X70S автомобильного бренда Jetour. Эта модель получила обновление, которое затронуло не только внешность автомобиля, но также и интерьер.

Внешне Jetour X70S практически не изменился, но в нем появилась новая радиаторная решетка, новые колесные диски и красного цвета тормозные суппорты.

Интерьер кроссовера автопроизводитель изменил основательно. Теперь в нем появилась цифровая панель приборов, большой «парящий» экран мультимедийной системы и новый блок управления климатом.

Под капотом рестайлинговой версии установят 1,5-литровый 147-сильный двигатель, в паре с которым будет работать 5-ступенчатая механическая коробка или 8-ступенчатый «автомат».