В Volkswagen планируют выпустить 50 млн электромобилей

Руководство немецкой компании заявило о намерении выпустить 50 миллионов электрокаров, правда за какое время планируется достичь таких результатов не сообщается.

При этом Volkswagen заявили, что будут существенно расширять линейку своих электрокаров и вместо запланированных к 2025 году новых 25 моделей, они намерены выпустить больше.

Все эти электрокары будут создаваться на новой платформе MEB, которая разрабатывалась специально для электрокаров.

Первый серийный электрокар из запланированных появится на рынке в 2020 году.