Toyota отозвала в России 225 автомобилей Prius из-за электропроводки

Японская марка на российском рынке объявила о необходимости провести отзывную кампанию. Сообщение об отзыве появилось на сайте Росстандарта.

Как говорится в сообщении, Toyota в России отозвала более 200 автомобилей Toyota Prius, которые были выпущены в период с первого августа 2016 года по восьмое мая текущего года.

В отзывных машинах есть вероятность контакта жгута электропроводки и крышки электропроводки.

Как сообщает Росстандарт, при эксплуатации автомобиля возможно попадание пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой.

Через время это может стать причиной нарушения изоляции проводки, что приведет к короткому замыканию, а это в свою очередь может стать причиной возгорания.

В рамках сервисной кампании будет проверен жгут проводов и в случае необходимости произведут его замену.