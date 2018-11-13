Японская марка на российском рынке объявила о необходимости провести отзывную кампанию. Сообщение об отзыве появилось на сайте Росстандарта.
Toyota отозвала в России 225 автомобилей Prius из-за электропроводки
13.11.2018 14:17
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Как говорится в сообщении, Toyota в России отозвала более 200 автомобилей Toyota Prius, которые были выпущены в период с первого августа 2016 года по восьмое мая текущего года.
В отзывных машинах есть вероятность контакта жгута электропроводки и крышки электропроводки.
Как сообщает Росстандарт, при эксплуатации автомобиля возможно попадание пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой.
Через время это может стать причиной нарушения изоляции проводки, что приведет к короткому замыканию, а это в свою очередь может стать причиной возгорания.
В рамках сервисной кампании будет проверен жгут проводов и в случае необходимости произведут его замену.
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