В компании Volkswagen рассказали об итогах деятельности на российском рынке за октябрь. Речь идет о результатах продаж коммерческих автомобилей марки.
Компания Volkswagen в РФ увеличила продажи LCV в октябре на 24%
13.11.2018 14:10
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Как сообщает пресс-служба Volkswagen, в сентябре компания реализовала 690 легких коммерческих автомобилей, а этот результат становится на 24% больше, чем годом ранее.
С начала года рост продаж составил 10% и достиг показателя 6 065 проданных LCV. Чаще всего россияне приобретают автомобили серии Т6 и Caddy4.
Первая в октябре была продана в количестве 451 ед., а с начала года объёмы составили 3 767 шт., что на 14% лучше.
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