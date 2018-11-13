«АвтоВАЗ» открыл новый дилерский центр LADA в Красноярске

Отечественный автогигант продолжает постепенно расширять свою дилерскую сеть и недавно в Красноярске состоялось открытие нового автосалона.

В городе открылся автосалон компании «Лада Центр», а этот комплекс становится уже вторым по счету, который открылся в рамках сотрудничества с этой кампанией.

Новый дилерский центр выполнен в соответствии с требованиями компании, где можно не только оформить покупку, но и произвести ремонт автомобиля или пройти ТО, а также воспользоваться доступными программами при покупке.

На территории автосалона есть шоу-рум, который расположился на площади 630 кв. м., тогда как общая площадь составляет более 1000 кв.м.