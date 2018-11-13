Отечественный автогигант продолжает постепенно расширять свою дилерскую сеть и недавно в Красноярске состоялось открытие нового автосалона.
«АвтоВАЗ» открыл новый дилерский центр LADA в Красноярске
13.11.2018 14:02
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В городе открылся автосалон компании «Лада Центр», а этот комплекс становится уже вторым по счету, который открылся в рамках сотрудничества с этой кампанией.
Новый дилерский центр выполнен в соответствии с требованиями компании, где можно не только оформить покупку, но и произвести ремонт автомобиля или пройти ТО, а также воспользоваться доступными программами при покупке.
На территории автосалона есть шоу-рум, который расположился на площади 630 кв. м., тогда как общая площадь составляет более 1000 кв.м.
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