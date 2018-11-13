Роскошный купе-кроссовер WEY P8 GT составит конкуренцию BMW X6

Китайская компания Great Wall рассекретила новый купе-кроссовер, анонсировав его презентацию на автосалоне в Гуанчжоу, который начнет свою работу через несколько дней.

Роскошный купеобразный кроссовер будет представлен под премиальным брендом WEY, а его название — P8 GT. Новинку позиционируют как конкурента кроссоверу BMW X6.

Сегодня в Сети появились и первые фотографии автомобиля, созданного на базе другого кроссовера — WEY P8. Его габариты составят: 4 790/1 940/1 672 мм, расстояние между осями — 2 950 мм.

Новый кроссовер будет предлагаться на рынке с гибридной силовой установкой, в составе которой будет двухлитровый бензиновый двигатель, электромотор и комплект аккумуляторов.

Суммарная отдача установки составит 340 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 520 Нм. В качестве трансмиссией будет выступать шестискоростной робот с двумя сцеплениями, который передаст крутящий момент на обе оси.

В списке оснащенности будет немало современных систем, функций и опций. Больше подробностей о новом WEY P8 GT станет известно во время презентации.