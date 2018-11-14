Самый мощный седан BMW 3-Series рассекречен до премьеры

В Лос-Анджелесе состоится презентация самой мощной версии седана BMW 3-серии, причем на мотор-шоу покажут версию BMW M340i.

На выставке состоится публичный показ новинки, а сейчас баварский автопроизводитель раскрыл основные технические характеристики модели, а также показал ее внешность.

Под капотом BMW M340i установят рядную «шестерку» объёмом три литра, мощность которой составляет 382 л.с. при 500 Нм крутящего момента.

Спортивный седан будет доступен в заднеприводной и полноприводной модификации, коробка передач будет предлагаться только 8-ступенчатая автоматическая.

BMW M340i будут комплектовать адаптивной подвеской, усиленной тормозной системой с тормозными дисками 348 и 345 соответственно спереди и сзади. О ценах на «трешку» пока ничего не сообщают, а в продажу она поступит только летом 2019 года.