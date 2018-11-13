Эксперт рассказал об изменениях в техрегламенте от 11 ноября

С 11 ноября 2018 года в ступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Тогда же появилась информация, что водителей автомобилей начнут штрафовать за отсутствие на ТС зимних шин.

В ГИБДД эту информацию опровергли, а между тем директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич в общении с корреспондентами «ПолитЭксперта» рассказал об изменениях в техрегламенте.

Во-первых, эксперт уточнил, что в основном изменения, вступившие в силу с 11 ноября, касаются грузовых автомобилей автобусов.

Эти транспортные средства могут ездить на одной резине в течении года. Во-вторых, обязательная комплектация зимними шинами относится к ТС категорий М1 и N1, а это легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 тонн.