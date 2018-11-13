С 11 ноября 2018 года в ступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Эксперт рассказал об изменениях в техрегламенте от 11 ноября
Тогда же появилась информация, что водителей автомобилей начнут штрафовать за отсутствие на ТС зимних шин.
В ГИБДД эту информацию опровергли, а между тем директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич в общении с корреспондентами «ПолитЭксперта» рассказал об изменениях в техрегламенте.
Во-первых, эксперт уточнил, что в основном изменения, вступившие в силу с 11 ноября, касаются грузовых автомобилей автобусов.
Эти транспортные средства могут ездить на одной резине в течении года. Во-вторых, обязательная комплектация зимними шинами относится к ТС категорий М1 и N1, а это легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 тонн.
«Нововведение не повлечет за собой угрозу безопасности на дорогах, так как большая часть грузового транспорта и автобусов круглый год ездят на резине типа M+S (mud + snow) — с точки зрения техрегламента это зимние покрышки, хотя их чаще называют «всесезонными». 90% процентов автомобилистов думают, что единственное отличие зимней резины от летней – шипы», — цитирует слова эксперта «ПолитЭксперт».