Chevrolet представил Chevrolet Cruze Sport6 SS с 300-сильным двигателем

Американская компания подготовила новую версию своего автомобиля Chevrolet Cruze, который получил 300-сильный двигатель.

Презентация нового Chevrolet Cruze Sport6 SS состоялась на автосалоне в Сан-Паулу. Под капотом автомобиля расположили 1,4-литровый двигатель, оснащенный турбиной.

Для увеличения мощности почти в два раза со 153 л.с., автомобиль получил еще и оригинальный воздушный фильтр, а также металлические впускные трубопроводы.

В качестве трансмиссии предлагается шестискоростная автоматическая коробка передач. В экстерьере Chevrolet Cruze Sport6 SS в отличие от обычной модели изменений не много.

У хэтчбека появился спойлер на пятой двери, 20-дюймовые колесные диски, а еще хромированные элементы заменили на лаково-черные.

В салоне имеются новые спортивные сидения, а также ремни безопасности Sparco.