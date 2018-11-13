Российский офис шведской марки отчитался о продажах своих автомобилей на рынке по итогам октября.

В прошлом месяце продажи автомобилей Volvo в РФ в октябре выросли почти на 60% и составили 728 реализованных экземпляров.

При этом с начала года положительная динамика составила 10,5%, а объёмы продаж достигли показателя в 5 946 проданных единиц.

Чаще всего на российском рынке продается кроссовер ХС90, который и является самым востребованным среди других моделей бренда.

Его результат в октябре составил 224 ед., что на 17,3% больше. Объёмы продаж ХС60 и ХС40 составили 193 и 179 штук. Именно эти автомобили позволили компании нарастить продажи в октябре.