«GM-АвтоВАЗ» выпустил 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva

Производство этой модели на заводе началось в сентябре 2002 года и за это время автопроизводитель выпустил 700 тысяч авто. Юбилейной моделью стала комплектация LE+ в цвете «Млечный путь».

В компании отмечают, что за всю историю производства Chevrolet Niva в конструкцию модели внесено свыше 1500 инженерных изменений. Сейчас внедорожник в России предлагается в шести комплектациях.

Базовая версия в дилерских центрах предлагается от 628 тысяч рублей. Максимальная от 775 тыс. рублей.

По данным «АВТОСТАТ», в России за 10 месяцев было продано 23 358 ед. Chevrolet Niva, что на 7% меньше чем годом ранее.