В интернете рассекречен интерьер Mitsubishi Delica нового поколения

В сети появились новые снимки шестого поколения кросс-вэна Mitsubishi Delica. Эта модель за 11 лет только обновлялась, но смены поколения еще не было.

Японская компания по всей видимости готовит глобальное изменение Delica, внешность которого была рассекречена давно. Теперь в Сети появилось фото салона. Снимок не самого хорошего качества, но даже на нем видном, что на полностью новой центральной консоли установлен большой экран мультимедийной системы. Подверглась изменением и панель приборов и теперь между шкалами виден большой экран бортового компьютера.



Известно, что автомобиль будет выполнен в стиле Mitsubishi Xpander. Габариты нового поколения будут таким же, как и у предшественника — 4 730/1 795/1 825, а расстояние между осями 2850 мм.

Под капотом будет устанавливаться турбированный дизельный двигатель объёмом 2,3 литра, мощность которого увеличится до 170 лошадиных сил. Система привода будет только на обе оси.