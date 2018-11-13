В сети появились новые снимки шестого поколения кросс-вэна Mitsubishi Delica. Эта модель за 11 лет только обновлялась, но смены поколения еще не было.
В интернете рассекречен интерьер Mitsubishi Delica нового поколения
Японская компания по всей видимости готовит глобальное изменение Delica, внешность которого была рассекречена давно. Теперь в Сети появилось фото салона. Снимок не самого хорошего качества, но даже на нем видном, что на полностью новой центральной консоли установлен большой экран мультимедийной системы. Подверглась изменением и панель приборов и теперь между шкалами виден большой экран бортового компьютера.
Известно, что автомобиль будет выполнен в стиле Mitsubishi Xpander. Габариты нового поколения будут таким же, как и у предшественника — 4 730/1 795/1 825, а расстояние между осями 2850 мм.
Под капотом будет устанавливаться турбированный дизельный двигатель объёмом 2,3 литра, мощность которого увеличится до 170 лошадиных сил. Система привода будет только на обе оси.