Эксперты на прямой сравнили Honda Civic Type R и Land Rover Defender Works V8

Top Gear решила на прямую вывести Honda Civic Type R и внедорожник Land Rover Defender в версии Works V8.

Эти два автомобиля соревновались дрэг-заезде и как оказалось на старте «квадратный» внедорожник быстрее чем «заряженый» японский хэтчбек. При этом первой у финиша была именно Honda.

Под капотом юбилейного британского внедорожника установили пятилитровый атмосферный мотор мощностью 405 л.с. и 515 Нм крутящего момента.

Трансмиссия у Works V8 автоматическая, привод полный с тремя дифференциалами. С такой силовой установкой полноприводный внедорожник способен разгонятся от 0 до 100 км/ч за 5,6 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

В Honda Civic Type R под капотом находится 2,0-литровый турбомотор, который разгоняет машину до «сотни» за 5,7 сек., максимальная скорость 272 км/ч.

