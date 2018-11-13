Nissan российскому правительству предлагает подержать автопром и ввести новые субсидии при покупке нового автомобиля.
Nissan просит компенсировать стоимость полиса ОСАГО при покупке машины
Как удалось узнать журналистам портала Autonews.ru, компания предлагает продлить программу господдержки и внести в нее некоторые поправки.
В частности, предлагается компенсировать автопроизводителю расходы на трейд-ин. Сейчас компании эту программу поддерживают за счет своих средств.
Государству предлагается компенсировать до 40 тыс. рублей за авто с передним приводом и до 75 тыс. рублей за полноприводные машины. При этом цена авто должна быть не более 1,6 млн рублей и его должны собирать в РФ.
Еще в Nissan предлагают по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предоставлять скидку клиенту 5% от стоимости авто, вместо 10%.
Так адресные программы будут не только продлены, но также и расширится аудитория, которая может рассчитывать на скидку.
Nissan правительству РФ еще предлагает в рамках будущих программ стимулирования спроса на новые авто рассмотреть возможность выделения субсидий на полисы ОСАГО для сегментов B и С-SUV, произведённых в России.