Японская компания в Сети распространила тизерное изображение нового Toyota Corolla, анонсируя его официальный дебют.
Компания Toyota показала седан Toyota Corolla нового поколения
13.11.2018 04:06
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Новое поколение седана будет представлено в рамках автосалона в Гуанчжоу 15 ноября, а сегодня компания Toyota показала седан Corolla на тизере, где частично рассекречивают переднюю часть.
В основе новой Corolla будет располагаться платформа TNGA, за счет которой модель получит немного увеличенные габариты в отличие от предшественника.
Будет у автомобиля в моторной гамме и двухлитровый 170-сильный бензиновый двигатель. Также седан получит и гибридную силовую установку с 1,8-литровым ДВС.
Предполагается, что сразу после презентации модель поступит в продажу.
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