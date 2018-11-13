Компания Toyota показала седан Toyota Corolla нового поколения

Японская компания в Сети распространила тизерное изображение нового Toyota Corolla, анонсируя его официальный дебют.

Новое поколение седана будет представлено в рамках автосалона в Гуанчжоу 15 ноября, а сегодня компания Toyota показала седан Corolla на тизере, где частично рассекречивают переднюю часть.

В основе новой Corolla будет располагаться платформа TNGA, за счет которой модель получит немного увеличенные габариты в отличие от предшественника.

Будет у автомобиля в моторной гамме и двухлитровый 170-сильный бензиновый двигатель. Также седан получит и гибридную силовую установку с 1,8-литровым ДВС.

Предполагается, что сразу после презентации модель поступит в продажу.