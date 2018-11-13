В РФ остановили производство моделей Ford EcoSport и Ford Fiesta

В РФ остановили производство кроссоверов Ford EcoSport и седана, а также хэтчбека Ford Fiesta. Как стало известно, это временная остановка выпуска автомобилей в связи с тем, что предприятие выполнило годовой план.

Сообщается, что все автомобили, заказанные клиентами, уже выпущены и отгружены дилерам. Когда же снова начнется выпуск моделей не сообщается.

Сотрудники предприятия продолжают работать и на заводе они осуществляют ремонт и обслуживания оборудования. Часть работников направлены на другие заводы по выпуску автомобилей «Форд».