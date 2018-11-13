Самую мощную версию кроссовера Volkswagen T-Roc показали на видео

На канале Automotive Mike появилось видео с новым кроссовером, который по слухам представят в следующем году. «Заряженный» T-Roc к названию получит приставку R и по данным портала Motor1 под капотом этой машины установят 2,0-литровый турбомотор мощностью свыше 300 л.с. Такой ДВС устанавливают в Volkswagen Golf R.

Также в мощном кроссовере будет постоянный полный привод, перенастроенная подвеска и спортивная выхлопная система, а еще усиленная тормозная система.

Во внешности Volkswagen T-Roc R изменений должно быть минимум. Кроссовер тестировали в камуфляжной пленке и единственное, что было видно так это иную оптику.

Напомним, Volkswagen T-Roc представили во Франкфурте в 2017 году. «Паркетник» предлагается с бензиновыми двигателями мощностью от 113 л.с. до 190 л.с. Дизельные моторы кроссовера выдают от 115 до 197 л.с.

