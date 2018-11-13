Фотографии неизвестной модели легендарной «Буханки» оказались в распоряжении carsguru.net.
Неизвестную модель «Буханки» 2006 года показали в Сети
13.11.2018 03:00
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Этот прототип машины является бескапотным микроавтобусом, на котором имеется шильдик компании. Такой вариант ранее не афишировался, а сами фотографии были созданы неким частным владельцем.
Журналисты выяснили, что этот автомобиль был создан в 2006 году, причем предназначался он для клиентов из Ирака и Ирана.
Корпус и вместимость «Буханки» больше, чем у обычной модели.
Машина приводится в движение бензиновым двигателем УМЗ 2.9, мощность которого, работая в паре с механикой и полным приводом, составляет 100 л.с.
Сообщается, что данный экземпляр использовался в период с 2006 по 2014 г. на заводе, а позже его выкупили.
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