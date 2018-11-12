Jaguar переделал кабриолет F-Type в спорткар для классического ралли

Британская компания Jaguar представила два ралийных родстера F-Type. Машины приурочены модели Jaguar XK 120, которая в свое время успешно показала себя в ралли в Великобритании.

Современные ралийные F-Type полностью соответствуют требованиям FIA, но они не сертифицированы для участия в гонках.

В создании спортивных автомобилей F-Type принимали участие специалисты, занимающиеся разработкой раллийных авто.

В родстерах были установлены новые тормозные механизмы, защита днища и 16-дюймовый колеса с покрышками для гравия. Подвеска также подверглась изменениям и ее подняли на 40 мм.

Был еще установлен каркас безопасности и гоночные кресла. Под капотом ралийных родстеров установили 2,0-литровый тубмотор семейства Ingenium. Его мощность составляет 300 л.с. при 400 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка, привод задний.

