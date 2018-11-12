Новый флагманский пикап Great Wall Wingle 7 поступил к дилерам

Китайский концерн Great Wall начал поставки нового флагманского пикапа Wingle 7. Первые партии новинки уже поступили к дилерам в Китае, а между тем и была названа минимальная стоимость пикапа.

Официальный старт продаж Great Wall Wingle 7 состоится до конца ноября, а его показ проходил в Китае в начале осени.

Эта модель становится самым большим пикапом компании, размеры которого сопоставимы с Toyota Hilux. Длина пикапа составит 5095 мм, ширина – 1800 мм, а высота 1760 мм.

Расстояние между осями будет 3 050 мм. При этом для Great Wall Wingle 7 предложат и удлиненный вариант, у которого длина составит 5 395 мм, а размер колесной базы — 3 350 мм.

В моторной гамме будет только один дизельный двигатель, который имеет рабочий объём цилиндров два литра и мощность 143 лошадиных силы, работая в паре с шестискоростной механикой и полноприводной системой.

В списке оснащенности Great Wall Wingle 7 будет система старт/стоп, камера кругового обзора, панорамный люк, колесные диски 17 или 18 дюймов, а также ряд других систем безопасности и помощи водителю. Начальная стоимость пикапа составит 89 800 юаней.