В Минпромторге отложили переход на российские лаки и краски

Несколько дней назад в Минпромторге предложили автоконцернам использовать российские краски , при этом теперь сообщается, что Минпромторг отсрочил переход на российские лаки и краски.

Как пишет «Коммерсант», чиновники пришли к выводу, что обязывать автомобильные компании, осуществляющие производство своих автомобилей в России, это преждевременная мера.

Таким образом, в Минпромотрге пришли к выводу, что увеличивать локализацию, выпускаемых в России иномарок нужно иными методами.

Дело в том, что с технологиями производства лаков и красок для авто существуют определенные проблемы.

Одновременно с этим ранее выдвинули предложение российским заводам по выпуску иномарок использовать отечественные шины.

Вот эту идею поддержали и сами концерны. Таким образом, российские шины начнут использовать в производстве иномарок уже с 2020 года.