В ГИБДД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины

Сегодня появилась информация, что 11 ноября в силу вступили штрафы за отсутствие зимних покрышек в холодное время года. В ГИБДД сразу отреагировали на эту информацию и опубликовали опровержение.

Указано, что штрафов за эксплуатацию авто без зимней «резины» пока нет, а в регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», вступившим в силу недавно, указано что установка зимних шин производится на машины категорий М1 и N1, а это легковые и грузовые машины с массой не более 3,5 тонн.

Также в документе прописано, что на одной оси не должны быть установлены зимние шины с разным протектором.

В ГИБДД отметили, что сейчас это единственные поправки, которые регламентируют использование зимних покрышек. То есть ГИБДД не будет обязывать водителей платить штраф за отсутствие зимней резины.