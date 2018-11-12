В Сети появилась информация о втором поколении Renault Captur

Его презентация состоится осенью 2019 года, а проходить она будет в рамках автосалона во Франкфурте.

Как сообщает издание AutoExpress, новое, второе по счету поколение кроссовера получит помимо стандартных ДВС еще и гибридную силовую установку.

В ее составе будет бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра и один электродвигатель. Последний будет помогать в работе ДВС, а только на одной электротяге автомобиль проедет 48 км.

Есть данные, что такая же гибридная установка будет предлагаться и для кроссовера Qashqai. В моторной гамме Captur появится и новый 13-литровый турбированный двигатель.