Чип тюнинг автомобилей лексус в Москве

Обилие электроники и программное обеспечение позволяет автопроизводителям «скрывать» часть мощности двигателей от автолюбителей. Для того, чтобы получить доступ к «скрытой» мощности мотора необходим чип-тюнинг. Существующее мнение, что этот вид усовершенствования автомобилей предназначен лишь для молодежи желающей лишь «гонять» по улицам в корне неверно. Раскрытие потенциала двигателя Лексуса в компании TOLEX TUNING популярно и среди уважаемых отцов семейств.

Улучшение характеристик моторов без переделки их механической части стало возможным после появления электронных блоков управления (ЭБУ) двигателем. Являясь своеобразным компьютером, управляющим работой мотора, ЭБУ использует программы, заложенные в него автопроизводителем. Изменение этого ПО с целью улучшения характеристик двигателя и раскрытия его потенциала является чип-тюнингом.

Что дает чип тюнинг Лексус?

Изменение заводского ПО в ЭБУ позволяет откорректировать подачу топлива, ограничитель оборотов, настройки зажигания и работу узлов, которые отвечают за токсичностью двигателя. В результате проведенной калибровки наши сотрудники добиваются увеличения мощности крутящего момента атмосферных моторов на 5 – 10%, а для турбомоторов разница между начальным и усовершенствованным мотором может достигать 20 – 30%. Благодаря этому, наши клиенты получают возможность реже переключать передачи, а в случае с АКПП улучшается плавность переключения передач.

Существующие мифы о том, что чип-тюнинг ведет к повышенному расходу топлива и сокращению ресурса двигателя ничем не оправданы. Раскрытие «скрытых» возможностей машины никоим образом не влияет на ее срок службы. Это связано с тем, что автопроизводитель закладывает в электронный блок управления «усредненные» данные. Мы же производим точную настройку двигателей, зависящую от вашего стиля езды, климатических особенностей региона и других факторов.

Почему именно TOLEX TUNING?

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Престижно. Использование специализированного программного обеспечения, собственные специалисты, занимающиеся редакцией заводского ПО и узкая специализация компании обеспечило нам популярность среди водителей любого направления, от стритрейсеров до бизнесменов.

Безопасно. Перед изменением ПО наши сотрудники не только проверяют исправность автомобильных систем, но и предлагают несколько вариантов перепрошивки ЭБУ.

Надежно. Наши клиенты получают гарантию выполненных работ на весь срок эксплуатации вашего автомобиля.

Универсально. Мы готовы оптимизировать управляющие ЭБУ программы любой модели LEXUS.

Обратитесь в TOLEX TUNING и ваш Лексус станет лучше!

