В Сети показали шикарные эскизы концептов LADA X-Stream

На портале Cardesign появились эскизы концептуальной Lada дизайнера Artur Hindalong. Он ранее проходил стажировку на «АВТОВАЗе» и там создал собственный проект под названием Lada X-Stream.

В Сети было опубликовано несколько эскизов, причем не только внешности, но также и техническая концепция.

Lada X-Stream это автомобиль будущего, который может принимать участие в ралли Дакар.

По задумке автора в машине установлен трехлитровый V6 и электрический мотор. Колесная база авто три метра, а длина X-Stream – 4,5 метра. Стоит отметить, что «АВТОВАЗ» начал привлекать и обучать молодых талантливых дизайнеров.