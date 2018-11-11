Эксперты назвали самые дешевые автомобили России с «автоматом»

В России уже несколько лет подряд растет доля авто с автоматической трансмиссией и если раньше у покупателя был выбор, то сейчас есть модели, которые продаются исключительно с автоматической коробкой. Среди таких Ravon R2, который стоил от 489 тысяч рублей и пока это самый доступный вариант с «автоматом» в РФ.

Эксперты РГ определили самые доступные машины с автоматической трансмиссией в России.

На первом месте пока располагается Ravon R2, но стоит отметить, что эту модель пока невозможно купить так как Ravon временно не поставляет ее в РФ. По слухами она будет дорожать. При этом специалисты ее все-таки внесли в список.

Второе место принадлежит FAW Oley, который дилеры отдают за 491 тысячу рублей. За эту цену клиент получает 1,5-литровый 102-сильный мотор и 4-ступенчатый «автомат». Замыкает «тройку» хэтчбек Brilliance H230 с ценником в 515 тысяч рублей.

В списке есть и отечественна Lada Granta, которая в комплектации Classic Optima доступна с 106-сильным мотором и 5-ступенчатым «роботом».

Замыкает «пятерку» японский Datsun mi-Do. Автомобиль доступен с 4-ступенчатой автоматической коробкой Jatco и предлагается за 586 тысяч рублей.