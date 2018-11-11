В компании Tesla занялись дрифтом с режимом Track Mode

На официальном youtube-канале Tesla показали возможности нового режима Track Mode для полноприводного седана Model 3.

Новый режим на основе полученной информации от датчиков меняет работу алгоритма управления и передает до 100% крутящего момента на задние колеса.

Стоит отметить, что в этот момент изменяется режим рекуперации, а система охлаждения работает на максимальную мощность. Скольжение также контролируется электроникой, а когда оно чрезмерно, то система выравнивает машину.

Новая опция доступна для Model 3 Performance с полным приводом. Такая версия на американском рынке стоит от 78 тысяч долларов.

