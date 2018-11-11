Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры выставили на торги

На открывшейся 9 ноября выставке в Великобритании на продажу выставили Rolls-Royce, который ранее принадлежал певцу Фрэнку Синатре. В целом на выставке на одной площадке представлено более 3 тысяч ретро машин.

Их можно увидеть в Бирмингеме до 11 ноября. На NEC Classic Motor Show организован аукцион, на котором кроме Roll-Royce Corniche Convertible, выставлены на продажу машины режиссёра Стива Маккуина и других знаменитостей. За Roll-Royce Corniche Convertible 1984 года намерены выручить около 125 тысяч фунтов.