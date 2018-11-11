Роскошный автомобиль продают в Бирмингеме на выставке NEC Classic Motor Show.
Кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры выставили на торги
11.11.2018 08:30
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На открывшейся 9 ноября выставке в Великобритании на продажу выставили Rolls-Royce, который ранее принадлежал певцу Фрэнку Синатре. В целом на выставке на одной площадке представлено более 3 тысяч ретро машин.
Их можно увидеть в Бирмингеме до 11 ноября. На NEC Classic Motor Show организован аукцион, на котором кроме Roll-Royce Corniche Convertible, выставлены на продажу машины режиссёра Стива Маккуина и других знаменитостей. За Roll-Royce Corniche Convertible 1984 года намерены выручить около 125 тысяч фунтов.
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