Компания Nissan на российском рынке в прошлом месяце реализовала 7 094 автомобиля, а этот результат оказался больше на 11,4%, чем годом ранее.

Nissan Qashqai в октябре стал бестселлером марки на рынке России, который был продан в количестве 2 228 штук.

В результате автомобиль с ростом продаж в 49% оказался на 22 месте в ТОП-25 самых востребованных авто в России.

Второй самой востребованной моделью марки стал кроссовер Nissan X-Trail, который в октябре разошелся тиражом в количестве 2 136 единиц, что на 28% больше.

Отдельно стоит отметить, что сначала года Nissan реализовала в России 665 040 автомобилей, а это на 8,7% больше.