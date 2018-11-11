Топ-менеджер LADA Фабьен Гульми в интервью с журналистами рассказал, что с выходом на рынок нового семейства Granta была изменена и философия компании.
АВТОВАЗ изменил философию бренда и придумал новый слоган
11.11.2018 10:52
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Стоит отметить, что «АВТОВАЗ» сменил дизайн своего сайта и он теперь более понятный и информативный.
Также российский автопроизводитель выбрал новый слоган. Выбирали из 50 вариантов, но в итоге остановились на слогане «Новые горизонты».
Его уже применят в новых рекламных роликах и он максимально отображает новую концепцию Lada.
В компании уже наблюдают первые результаты перемен. Было отмечено, что новые рекламные ролики LADA досматривают до конца в 55% случаев, а это достаточно большой показатель.
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