АВТОВАЗ изменил философию бренда и придумал новый слоган

Топ-менеджер LADA Фабьен Гульми в интервью с журналистами рассказал, что с выходом на рынок нового семейства Granta была изменена и философия компании.

Стоит отметить, что «АВТОВАЗ» сменил дизайн своего сайта и он теперь более понятный и информативный.

Также российский автопроизводитель выбрал новый слоган. Выбирали из 50 вариантов, но в итоге остановились на слогане «Новые горизонты».

Его уже применят в новых рекламных роликах и он максимально отображает новую концепцию Lada.

В компании уже наблюдают первые результаты перемен. Было отмечено, что новые рекламные ролики LADA досматривают до конца в 55% случаев, а это достаточно большой показатель.